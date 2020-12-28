Врач назвал необходимые в Новый год лекарства 

Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Георгий Введенский рассказал, какие лекарства должны быть в новогоднюю ночь. Об этом сообщает агентство "Москва".

По словам медика, в праздник люди переедают, и организм не всегда способен справиться с большим количеством пищи. Поэтому стоит запастись ферментами для улучшения пищеварения и антигистаминными препаратами, если начнется аллергия.

Кроме того, врач порекомендовал проверить, если в аптечке все необходимое для оказания первой помощи: средства для обеззараживания, повязки и бинты.