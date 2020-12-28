Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач назвал необходимые в Новый год лекарства 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Врач назвал необходимые в Новый год лекарства
Фото: depositphotos.com
Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Георгий Введенский рассказал, какие лекарства должны быть в новогоднюю ночь. Об этом сообщает агентство "Москва".
По словам медика, в праздник люди переедают, и организм не всегда способен справиться с большим количеством пищи. Поэтому стоит запастись ферментами для улучшения пищеварения и антигистаминными препаратами, если начнется аллергия.
Кроме того, врач порекомендовал проверить, если в аптечке все необходимое для оказания первой помощи: средства для обеззараживания, повязки и бинты.
Ранее "Рамблер" сообщал, что диетологи развенчали мифы о правильном питании.
Видео дня. Что такое новогодний панкреатит
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение