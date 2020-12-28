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Диетологи развенчали мифы о правильном питании 

Мира Маркина 10 часов назад
Диетологи развенчали мифы о правильном питании
Фото: depositphotos.com
Диетологи из США Ванесса Риссето и Тамар Сэмьюэлс развенчали распространенные мифы о здоровом питании.
Прежде всего эксперты заявили, что мед и сироп агавы нельзя назвать полезнее сахара. В них также содержится сахар, и он ничем не лучше обычного:

«В конечном счете, метод, которым организм усваивает простые формы сахара, один и тот же»,

— подчеркнула Сэмьюэлс.
Кроме того, специалисты не согласились с тем, что пищу без добавления жира можно всегда считать полезной. Сэмьюлэс отметила, что даже продукты без жира бывают вредны для организма:

«Нередко вместе с жиром пища перестает давать чувство насыщения».

Риссето, в свою очередь, добавила:

«Это того не стоит. Просто ешьте нормальную порцию жира, и будет лучше».

Совет выпивать не менее восьми стаканов воды в день диетологи также поставили под сомнение. Американки напомнили, что на самом деле, количество воды, необходимой человеку ежедневно, напрямую зависит от его роста и веса. Большинство взрослых людей должны выпивать не менее двух литров воды в сутки. Однако, по словам Сэмьюэлс, значительная часть этих двух литров попадает в организм вместе с пищей и другими напитками — чаем, кофе, супом, овощами и фруктами.
Самым большим заблуждением диетологи назвали убежденность в пользе красного вина для сердца. Рисетто подчеркнула, что бокал вина не причинит большого вреда организму, но и пользы от него не будет.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, сколько хлеба можно есть в день без вреда для здоровья.
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