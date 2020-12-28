Мясников дал тяжелый прогноз на 2021 год

Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", в своем Instagram дал тяжелый прогноз на 2021 год. По мнению эксперта, пандемия — не самое страшное.
Медик подчеркнул, что эпидемия COVID-19 будет идти своим чередом, распространяться, мутировать и при этом вырождаться в обычное ОРЗ:
«Но вот что я, к сожалению, вижу, так это то, что нас не отпустят. Будут вязаться к любым, даже безобидным мутациям, толковать по-своему статистику и запугивать, запугивать, запугивать»,
— пояснил врач.
При этом Мясников отметил, что видит в России тенденцию к трезвому переосмысливанию ситуации.
«А вот в мире кто-то, вероятно, не все свои задачи решил. После британской мутации возьмут на щит другую или что-то еще. Объявят, что нужны другие вакцины, что закрыть, запретить и прочее. «До основания, а затем…». Очень хочу ошибиться!»,
— заключил врач.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку.