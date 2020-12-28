Мясников дал тяжелый прогноз на 2021 год

Александр Мясников , больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", в своем Instagram дал тяжелый прогноз на 2021 год. По мнению эксперта, пандемия — не самое страшное.

Медик подчеркнул, что эпидемия COVID-19 будет идти своим чередом, распространяться, мутировать и при этом вырождаться в обычное ОРЗ:

«Но вот что я, к сожалению, вижу, так это то, что нас не отпустят. Будут вязаться к любым, даже безобидным мутациям, толковать по-своему статистику и запугивать, запугивать, запугивать»,

— пояснил врач.

При этом Мясников отметил, что видит в России тенденцию к трезвому переосмысливанию ситуации.

«А вот в мире кто-то, вероятно, не все свои задачи решил. После британской мутации возьмут на щит другую или что-то еще. Объявят, что нужны другие вакцины, что закрыть, запретить и прочее. «До основания, а затем…». Очень хочу ошибиться!»,

— заключил врач.