Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку 

Врач и телеведущий поделился своим мнением в эфире телеканала «Россия 1».

Медик считает, что худшее, что одной из худших вещей, которые может сделать человек для своего здоровья, это отказаться от прогулок на свежем воздухе.

«Самое вредное для здоровья, души и тела — это сидеть дома. Надо гулять летом, весной, осенью и конечно зимой, потому что зимой самое лучшее время»,

— заявил Мясников.

При этом эксперт отметил, что к выбору одежды для прогулок зимой необходимо подходить очень тщательно. Нужно быть одетым так, чтобы не перегреться. Особенно это касается активных прогулок, например, катания на лыжах или коньках. Если человек будет одет слишком тепло, начнется потоотделение, а расстегнув куртку или сняв шапку или шарф, есть риск переохладиться и заболеть.

По мнению Мясникова для активного времяпрепровождения на воздухе зимой вполне достаточно двух слоев одежды: термобелья и куртки. Причем, как отмечает доктор, касается это не только взрослых, но и детей, поскольку дети более активны.