Врач назвал неочевидную причину утренней головной боли 

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О неочевидной причине головной боли по утрам рассказал стоматолог Алексей Антипенко. Этим он поделился в разговоре с телеканалом «Звезда».

Утренняя головная боль может говорить о наличии такого заболевания, как бруксизм — скрежет зубами во сне, связанный с гиперфункцией жевательных мышц ночью. По словам специалиста, это появляется обычно на фоне постоянный стрессов.

Распознать это заболевание можно и днем. Например, одним из признаков бруксизма может быть сжатие зубов при напряженной работе.

«У бруксизма очень неприятный момент помимо головной боли — это прогрессирующая стираемость зубов по вертикали — безвозвратно исчезают жевательные поверхности и режущие края»,

— отметил Антипенко.