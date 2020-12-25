Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Стопкоронавирус.рф

Израиль планирует первым побороть коронавирусный кризис 

Мария Грибова 53 минуты назад
Власти Израиля намерены первыми в мире побороть коронавирусную инфекцию. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его слова приводит телеканал i24news.
Нетаньяху надеется, что к концу следующей недели Израиль начнет вакцинацию 100 тысяч человек в день. По словам генерального директора министерства здравоохранения Хези Леви, Израиль уже сейчас является мировым лидером по количеству вакцинаций от коронавируса на душу населения.
Биньямин Нетаньяху стал первым в стране, кто привился от коронавируса вакциной компании Pfizer.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников назвал вещество, облегчающее тяжелый COVID-19.
Коронавирус , Видео , Биньямин Нетаньяху , Pfizer
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
00:27
Появилось видео с производства вакцины в Караганде
Коронавирус
Как отличить изжогу от инфаркта
06:06
Как отличить изжогу от инфаркта
Болезни и лекарства
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение