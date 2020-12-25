Израиль планирует первым побороть коронавирусный кризис 

Власти Израиля намерены первыми в мире побороть коронавирусную инфекцию. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его слова приводит телеканал i24news.
Нетаньяху надеется, что к концу следующей недели Израиль начнет вакцинацию 100 тысяч человек в день. По словам генерального директора министерства здравоохранения Хези Леви, Израиль уже сейчас является мировым лидером по количеству вакцинаций от коронавируса на душу населения.
Биньямин Нетаньяху стал первым в стране, кто привился от коронавируса вакциной компании Pfizer.
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