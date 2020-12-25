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Стопкоронавирус.рф

Мясников назвал вещество, помогающее при тяжелом течении COVID-19 

Даня Виттиг 2 часа назад
Мясников рассказал, что интерфероны облегчают тяжелый COVID-19
Фото: кадр из передачи "Доктор Мясников"
Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о влиянии использования интерферона-гамма для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекции.

"Подтверждается эффективность введения интерферонов при местном введении в дыхательные пути", — написал медик.

Несколько месяцев назад в его в больнице были опубликованы данные клинических испытаний. Они доказывают, что использование интерферона-гамма в инъекциях при лечении тяжелых форм коронавируса показали положительный эффект.
Это касалось и некоторых других пневмоний. Сейчас в его больнице проводится исследование с целью объективизировать эффект интерферонов-гамма в виде капель в нос для того, чтобы предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции.
Ранее "Рамблер" сообщал о продуктах, которые опасно употреблять с лекарствами.
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Коронавирус , Александр Мясников
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