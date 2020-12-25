Мясников рассказал, что интерфероны облегчают тяжелый COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о влиянии использования интерферона-гамма для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекции.

"Подтверждается эффективность введения интерферонов при местном введении в дыхательные пути", — написал медик.

Несколько месяцев назад в его в больнице были опубликованы данные клинических испытаний. Они доказывают, что использование интерферона-гамма в инъекциях при лечении тяжелых форм коронавируса показали положительный эффект.

Это касалось и некоторых других пневмоний. Сейчас в его больнице проводится исследование с целью объективизировать эффект интерферонов-гамма в виде капель в нос для того, чтобы предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции.