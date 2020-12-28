Как по лодыжкам выявить заболевания сердца 

Специалисты организации Blood Pressure UK раскрыли неожиданный признак сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Daily Express.

По мнению экспертов, отек лодыжек может сигнализировать о риске повышенного кровяного давления. Специалисты подчеркнули, что высокое давление вызывает чрезмерную нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека, что может спровоцировать гипертрофию сердечной мышцы и снижения циркуляции крови. Эксперты обратили внимание на то, что именно это позволяет жидкости скапливаться в лодыжках и приводить их к опуханию.