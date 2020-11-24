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Чем невралгия отличается от сердечного приступа 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Чем невралгия отличается от сердечного приступа
Фото: depositphotos.com
Почти каждый человек попадал в такую ситуацию, когда в груди внезапно начинается боль. Однако она не всегда означает проблемы с сердцем. Боль в груди может говорить о межреберной невралгии. «Рамблер» рассказывает, как отличить симптомы приступов.

Длительность приступа

Приступы боли при невралгии могут быть довольно длительными. Они могут не прекращаться от нескольких часов до двух дней. При болях в сердце приступы короткие и продолжаются от 5 до 10 минут.

Характер боли

Одно из главных отличий невралгии и сердечного приступа — характер боли, которую вы чувствуете. Так, при невралгии боль острая, пронзающая и может возникать при движении, вдохе или выдохе. Боли в сердце, как правило, тупые и тянущее, а также не зависят от движения. При невралгии боль можно локализовать, при неприятных ощущениях в сердце кажется, что они распространяются на всю грудь.

Причины боли

Боль при невралгии происходит из-за сдавливания или воспаления нерва в грудной клетке. Причин этой ситуации множество, например, остеохондроз, инфекции, травмы, переохлаждение и лишний вес. Боли в сердце могут появляется по разным причинам, одна из наиболее распространенных — нарушение кровоснабжения, а вместе с ним и кислородное голодание. При частых приступах может развиться ишемическая болезнь сердца.
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