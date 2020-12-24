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Малышева назвала лекарства для новогодней аптечки 

Мария Грибова 5 часов назад
Малышева назвала лекарства для новогодней аптечки
Фото: Кадр из передачи «Жить здорово»
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала лекарства, которыми россиянам стоит обзавестись в новогодней аптечке. Об этом она рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.
Врач посоветовала иметь сердечный аспирин и нитроглицерин в виде спрея или таблеток. Эти препараты при необходимости могут помочь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Также Малышева назвала средства от симптомов аллергии или антигистаминные препараты. Такую реакцию у человека могут вызвать орехи, молоко, яйца, рыба и цитрусовые.
И в конце она порекомендовала добавить в новогоднюю аптечку препараты для борьбы с кишечными отравлениями, в их число она включила солевые растворы и препараты, останавливающие диарею.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников назвал фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома.
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