Мясников назвал фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома 

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил главные ошибки при лечении COVID-19 дома. По его словам, их "море". Об этом сообщает "Царьград".

"И они не только от незнания, потому что сейчас мы многое знаем, а ошибки продолжаем делать", — заявил врач.

Врач отметил, что протоколы лечения постоянно обновляются, но это не помогает. В качестве примера Мясников привел использование гидроксихлорокина и азитромицина. Эти лекарства показали свою неэффективность.

Пустышками, по словам медика, оказались и противовирусные и иммуномодулирующие вещества. Он также подчеркнул, что сейчас всю надежду возлагают на вакцинацию.

Еще одной большой ошибкой является использование при лечении COVID-19 доксиметазона, кроверазжижающих препаратов и гормонов. При домашнем использовании такие лекарства наносят больше вреда.

"Самая фатальная ошибка, что мы не понимаем, что это две болезни", — заявил Мясников.

Одна из них — ковид, коронавирусное ОРЗ, как отметил он. Вторая болезнь — коронавирусная пневмония. Врач призвал не лечить ОРЗ как пневмонию, иначе прогнозы человека резко ухудшаются, а побочные явления такого лечения могут быть "просто ужасающими".