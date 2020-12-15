Открыт новый сервис оценки тяжести пневмонии по крови

Технологии искусственного интеллекта помогут быстрее выявлять пневмонию при COVID-19. Новый способ, разработанный совместно с исследователями МГУ может определить тяжесть пневмонии по анализу крови. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С марта московские врачи вылечили более 500 тысяч человек, которые оставили более полмиллиона электронных историй болезни и выздоровления. Это огромный объем данных.

"Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый "КТ-калькулятор" — нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов", — рассказал Собянин.

Мэр добавил, что прошедшая "обучение" нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и скорректировать план лечения.

"В каких-то случаях, если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, отказаться от проведения компьютерной томографии. В других — немедленно госпитализировать пациента, провести КТ-диагностику или рентген и начать интенсивное лечение", — пояснил мэр.

Собянин подчеркнул, что новый сервис станет дополнительным инструментом для тех, у кого нет таких мощностей компьютерной томографии, как в столице.