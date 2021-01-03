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Стопкоронавирус.рф

Почему немеют руки и ноги 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Онемение конечностей — довольно распространенный симптом, который многие считают безобидным, но на самом деле он может говорить о наличии серьезных заболеваний. Если у вас он наблюдается довольно часто и не проходит спустя короткое время, то нужно искать причины его появления.
Чаще всего онемение рук и ног говорит о проблемах с нервной или кровеносной системой. Смотрите видео, в котором доктор и телеведущий Александр Мясников расскажет о причинах симптома, а также о том, как с ним справиться самостоятельно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что доктор Мясников рассказал об опасности обезболивающих.
Болезни и лекарства , Видео , Александр Мясников
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