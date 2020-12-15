Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

Доктор Мясников назвал опасность популярных обезболивающих 

Даня Виттиг 1 час назад
Мясников назвал опасность популярных обезболивающих
Фото: кадр из передачи "Доктор Мясников"
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасность популярных обезболивающих. В эфире программы «О самом главном» он объяснил, к чему может привести бесконтрольный прием таблеток.
Врачу задали вопрос, можно ли принимать парацетамол в качестве средства от головной боли. Доктор отметил, что многие люди нередко принимают лекарства «начиная от древнего анальгина до вот этих всех ибупрофенов».

«Это все нестероидные противовоспалительные препараты, которые большинству людей принимать нельзя», — ответил Мясников.

По словам специалиста, они вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, ухудшают течение сердечных заболеваний. Особенно они опасны для людей старше 60 лет, подчеркнул врач.

«Если уж у тебя что-то болит и ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол», — заключил специалист.

Ранее "Рамблер" сообщал, что съесть при недомогании вместо таблеток.
Видео дня. Продукты, которые снизят риск онкологии
Болезни и лекарства , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение