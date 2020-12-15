Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасность популярных обезболивающих. В эфире программы «О самом главном» он объяснил, к чему может привести бесконтрольный прием таблеток.

Врачу задали вопрос, можно ли принимать парацетамол в качестве средства от головной боли. Доктор отметил, что многие люди нередко принимают лекарства «начиная от древнего анальгина до вот этих всех ибупрофенов».

«Это все нестероидные противовоспалительные препараты, которые большинству людей принимать нельзя», — ответил Мясников.

По словам специалиста, они вызывают гипертонию, инфаркты, инсульты, ухудшают течение сердечных заболеваний. Особенно они опасны для людей старше 60 лет, подчеркнул врач.