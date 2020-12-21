Назван снижающий давление продукт 

Специалисты из Великобритании выяснили, что чеснок является эффективным средством для нормализации артериального давления. Об этом сообщает Express.

По словам экспертов, пищевые добавки с чесноком помогают при гипертонии так же, как и стандартные лекарства. При этом они не оказывают негативного влияния на организм при нормальных показателях и почти не имеют побочных эффектов.

При ежедневном употреблении 188-2400 миллиграммов чесночного порошка на протяжении 8–12 недель систолическое и диастолическое артериальное давление может снизиться на 6,7 и 4,8 миллиметра ртутного столба соответственно.

Кроме того, британские специалисты посоветовали сократить количество соли в еде и начать регулярно выполнять физические упражнения.