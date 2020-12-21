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Назван снижающий давление продукт 

Анна Арсеньева 54 минуты назад
Специалисты из Великобритании выяснили, что чеснок является эффективным средством для нормализации артериального давления. Об этом сообщает Express.
По словам экспертов, пищевые добавки с чесноком помогают при гипертонии так же, как и стандартные лекарства. При этом они не оказывают негативного влияния на организм при нормальных показателях и почти не имеют побочных эффектов.
При ежедневном употреблении 188-2400 миллиграммов чесночного порошка на протяжении 8–12 недель систолическое и диастолическое артериальное давление может снизиться на 6,7 и 4,8 миллиметра ртутного столба соответственно.
Кроме того, британские специалисты посоветовали сократить количество соли в еде и начать регулярно выполнять физические упражнения.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач назвал три способа защиты от инсульта и инфаркта.
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