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Врач назвал три способа защиты от инсульта и инфаркта 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Ученый и врач из Германии Дитрих Гренемейер рассказал, как избежать инсульта, диабета и других заболеваний, вызванных закупоркой сосудов. Об этом сообщает FOCUS.

"Артерии закупориваются, когда маленькие кровяные бляшки прилипают к воспаленной ткани, и на них откладывается жир", — сказал медик.

Из-за этого возникает атеросклероз, который может вызвать инсульт и инфаркт. Чтобы его предотвратить, необходимо соблюдать некоторые правила.
Первое — заниматься спортом хотя бы по одному часу в день. Второе — следить за питанием. Врач призвал уменьшить количество сахара в рационе и потребление алкоголя. Он посоветовал есть больше овощей и нежирной пищи. Третий шаг для защиты от заболеваний — избегать стресса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Минздраве отреагировали на новый штамм коронавируса.
Болезни и лекарства , Видео , Минздрав РФ
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