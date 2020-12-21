Врач назвал три способа защиты от инсульта и инфаркта 

Ученый и врач из Германии Дитрих Гренемейер рассказал, как избежать инсульта, диабета и других заболеваний, вызванных закупоркой сосудов. Об этом сообщает FOCUS.

"Артерии закупориваются, когда маленькие кровяные бляшки прилипают к воспаленной ткани, и на них откладывается жир", — сказал медик.

Из-за этого возникает атеросклероз, который может вызвать инсульт и инфаркт. Чтобы его предотвратить, необходимо соблюдать некоторые правила.

Первое — заниматься спортом хотя бы по одному часу в день. Второе — следить за питанием. Врач призвал уменьшить количество сахара в рационе и потребление алкоголя. Он посоветовал есть больше овощей и нежирной пищи. Третий шаг для защиты от заболеваний — избегать стресса.