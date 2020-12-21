Специалисты из России общаются с иностранными коллегами для изучения нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
Как сообщили в ведомстве, российские эксперты также контактируют по этому вопросу с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Напомним, что о появлении нового штамма коронавируса заявили 14 декабря в Минздраве Великобритании. Из-за этого более 20 государств прекратили авиасообщение со страной, в том числе и Россия. Также мутацию зафиксировали в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников высказался об опасности нового штамма коронавируса.