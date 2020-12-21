Специалисты из России общаются с иностранными коллегами для изучения нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

Как сообщили в ведомстве, российские эксперты также контактируют по этому вопросу с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).