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Стопкоронавирус.рф

В Минздраве России отреагировали на новый штамм коронавируса 

Анна Арсеньева 55 минут назад
Специалисты из России общаются с иностранными коллегами для изучения нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
Как сообщили в ведомстве, российские эксперты также контактируют по этому вопросу с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Напомним, что о появлении нового штамма коронавируса заявили 14 декабря в Минздраве Великобритании. Из-за этого более 20 государств прекратили авиасообщение со страной, в том числе и Россия. Также мутацию зафиксировали в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников высказался об опасности нового штамма коронавируса.
Коронавирус , Видео , Минздрав РФ , ВОЗ
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