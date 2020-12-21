Фото: Кадр из программы "О самом главном"

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался об опасности нового штамма коронавируса SARS-CoV2, зафиксированного в Великобритании.

Доктор отметил, что в свойстве нового штамма распространяться быстрее предыдущих нет ничего удивительного:

"Очевидно, что проходя через массы людей и их иммунную систему, через зарождающийся коллективный иммунитет, вирус будет мутировать и дальше. При этом он набирает скорость, но теряет силу".

По словам медика, новые штаммы не должны вызывать беспокойства, пока вакцины, созданные к одному генотипу вируса, работают и на других.

Врач также заявил, что закрытие границ с Великобританией бессмысленно. По информации Мясникова, мутация, скорее всего, уже вышла за пределы страны.