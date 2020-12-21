Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Мясников высказался об опасности нового штамма коронавируса 

Мира Маркина 3 часа назад
Мясников высказался об опасности нового штамма коронавируса
Фото: Кадр из программы "О самом главном"
Врач и телеведущий Александр Мясников высказался об опасности нового штамма коронавируса SARS-CoV2, зафиксированного в Великобритании.
Доктор отметил, что в свойстве нового штамма распространяться быстрее предыдущих нет ничего удивительного:

"Очевидно, что проходя через массы людей и их иммунную систему, через зарождающийся коллективный иммунитет, вирус будет мутировать и дальше. При этом он набирает скорость, но теряет силу".

По словам медика, новые штаммы не должны вызывать беспокойства, пока вакцины, созданные к одному генотипу вируса, работают и на других.
Врач также заявил, что закрытие границ с Великобританией бессмысленно. По информации Мясникова, мутация, скорее всего, уже вышла за пределы страны.
Напомним, ранее доктор Мясников назвал опасность популярных обезболивающих.
Видео дня. Скрытые признаки дефицита витамина D
Коронавирус , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Скрытые признаки дефицита витамина D
06:37
Скрытые признаки дефицита витамина D
ЗОЖ
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение