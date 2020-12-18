Ученые из России создали эффективную вакцину от ВИЧ 

Российскую вакцину от ВИЧ «КомбиВИЧвак», которую создали специалисты из научного центра «Вектор», протестировали на добровольцах. И выяснилось, что она оказалась эффективной в выработке антител против смертельно опасного вируса и безопасна для пациентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу центра.

По словам ученых, антитела в ВИЧ и цитотоксические Т-лимфоциты после введения двух доз вакцины наблюдались у ста процентов добровольцев, а у 80 процентов — антитела, ликвидирующие ВИЧ-псевдовирусы. Псевдовирусами называют модифицированные вирусные частицы, которые идентичны патогенным вирусам, однако биологически безопасны. Кроме того, была подтверждена безопасность вакцины для человека.

Стоит отметить, что клинические исследования вакцины будут продолжаться до конца 2021 года. Сообщается, что препарат должен предотвратить размножение патогена у вакцинированного человека до того, как вирус сумеет «взломать» клетки и встроить свои гены в их геном.