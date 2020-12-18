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Стопкоронавирус.рф

Россиянам назвали самые эффективные маски 

Даня Виттиг 51 минуту назад
Инфекционист Сергей Неняйкин объяснил, какие маски считаются наиболее эффективными. Врач обратил внимание, что при выборе маски стоит обращать внимание на изделия, которые не вредят коже. Поэтому необходимо изучить форму маски, крепления, материал и наличие швов. Об этом россиянам рассказал Об этом сообщает Комсомольская правда.
Медик сообщил, что маска должна быть заострена к носу, высота «языка» — достигать середины переносицы. Хорошо, если маску можно закрепить на носу, чтобы она не оставляла зазоров.
Говоря о креплениях, Ненайкин пояснил, что от долгого ношения маски на резинках будут болеть уши. Поэтому медик предложил использовать маску с обычными завязками.
Врач также посоветовал покупать двухслойные маску с синтетическим внешним слоем и хлопчатобумажным внутренним. Дело в том, что хлопчатобумажная ткань быстро теряет форму и плотность прилегания, а синтетика может вызывать раздражение кожи.
Чтобы защитить кожу от натирания или следов, стоит выбирать бесшовную маску, что особенно важно зимой, когда воздух становится влажным.
Также Ненайкин поделился лайфхаком. Оказывается, чтобы очки не потели, врачи используют специальную жидкость, которую можно купить в салоне оптики.
Ранее "Рамблер" сообщал о семье, которую сняли с рейса из-за ребенка без маски.
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