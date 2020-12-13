Врач объяснила, что влияет на интенсивность простуды 

Оториноларинголог Анна Колесникова в эфире «Пятого канала» рассказала о факторах, которые определяют степень тяжести простуды.

Она заметила, что более уязвимы перед простудой люди, которым приходится сильно нервничать. Ведь стресс провоцирует большой выброс кортизола, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на возможности организма защитить себя. Кроме того, люди, которые остро воспринимают все происходящее и пребывают в длительной стрессовой ситуации, болеют дольше других.

Среди других факторов, озвученных специалистом — физическая активность и генетическая предрасположенность. Систематические занятия спортом снижают вероятность заболевания простудой почти в пятьдесят раз.