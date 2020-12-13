Стало известно, вредно ли спать в обнимку с телефоном

Сергей Кузьменко, специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества, в интервью «Российской газете» прокомментировал распространенное заблуждение.
«В том, чтобы держать телефон ночью рядом с кроватью, нет ничего плохого. Наукой достоверно не доказано, что его излучение как-то ощутимо влияет на организм. В заключении ВОЗ 2014 года, суммирующем 20 лет исследований вопроса, констатируется, что не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных телефонов», — заявил Сергей Кузьменко.
При этом эксперт порекомендовал не пользоваться гаджетом — и особенно читать текст с яркого экрана — уже находясь в кровати.
«Это вредно для зрения (перевод телефона в режим чтения или ночной режим несколько снижает нагрузку на глаза, но не устраняет ее совсем)», — подчеркнул Кузьменко.
Кроме того, такое занятие отрицательно влияет на качество сна. Потому что мозг пытается быстро обработать новую информацию, которую только что получил, а свечение экрана негативно влияет на выработку мелатонина — гормона сна.
Поэтому специалист посоветовал отказаться от использования телефона за час до сна.
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