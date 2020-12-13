Стало известно, вредно ли спать в обнимку с телефоном

«В том, чтобы держать телефон ночью рядом с кроватью, нет ничего плохого. Наукой достоверно не доказано, что его излучение как-то ощутимо влияет на организм. В заключении ВОЗ 2014 года, суммирующем 20 лет исследований вопроса, констатируется, что не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных телефонов», — заявил Сергей Кузьменко.

При этом эксперт порекомендовал не пользоваться гаджетом — и особенно читать текст с яркого экрана — уже находясь в кровати.

«Это вредно для зрения (перевод телефона в режим чтения или ночной режим несколько снижает нагрузку на глаза, но не устраняет ее совсем)», — подчеркнул Кузьменко.

Кроме того, такое занятие отрицательно влияет на качество сна. Потому что мозг пытается быстро обработать новую информацию, которую только что получил, а свечение экрана негативно влияет на выработку мелатонина — гормона сна.

Поэтому специалист посоветовал отказаться от использования телефона за час до сна.