Группа ученых из Исландии провела исследование и выявила еще один симптом коронавируса, который встречается наиболее часто. Об этом сообщает British Medical Journal.

Специалисты выяснили, что распространенным симптомом COVID-19 является миалгия — боль в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах. Эксперты проанализировали 1564 случая заражения и выяснили, что такой симптом встречается в 55% случаев.

При этом, головная боль и кашель оказались менее распространенными симптомами у больных коронавирусом. Выяснилось, что первый признак испытывали 51% пациентов, а второй — 49%. Гораздо реже встречалась лихорадка и затрудненное дыхание.