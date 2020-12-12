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Стопкоронавирус.рф

Выявлен симптом коронавируса, который есть у большинства больных 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Группа ученых из Исландии провела исследование и выявила еще один симптом коронавируса, который встречается наиболее часто. Об этом сообщает British Medical Journal.
Специалисты выяснили, что распространенным симптомом COVID-19 является миалгия — боль в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах. Эксперты проанализировали 1564 случая заражения и выяснили, что такой симптом встречается в 55% случаев.
При этом, головная боль и кашель оказались менее распространенными симптомами у больных коронавирусом. Выяснилось, что первый признак испытывали 51% пациентов, а второй — 49%. Гораздо реже встречалась лихорадка и затрудненное дыхание.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы сроки заразности разных форм коронавируса.
Коронавирус , Видео
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