Названы сроки заразности при двух формах COVID-19

Академик РАН Александр Горелов рассказал, сколько по времени больной COVID-19 остается опасным для других. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, пациент с вирусом при легкой форме может оставаться заразным около 10 дней, при средней — вдвое больше.

«При легкой форме заразительный период — 10 плюс-минус два дня, при среднетяжелой — 20 плюс-минус два дня. И заразительный период начинается с конца инкубационного, то есть за день-два до появления симптомов. У взрослых описаны выделения и через 48, и через 90 дней, но это единичные случаи»,

Он подчеркнул, что средние сроки одинаковы для всех заболевших вне зависимости от возраста.