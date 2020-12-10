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Назван фактор, повышающий риск развития рака в два раза 

Мария Грибова 18 минут назад
Назван фактор, повышающий риск рака в два раза
Фото: depositphotos.com
Ученым удалось обнаружить ген, увеличивающий риск развития рака. Исследование опубликовано в журнале FASEB BioAdvances.
В ходе эволюции производимый геном SIGLEC12 белок мутировал и тем самым потерял способность идентифицировать патогены. Гены, кодирующие дисфункциональные белки, со временем удаляются организмом, большая часть человечества перестала продуцировать белок Siglec-12, однако данный механизм остался у 30 процентов людей.
Специалисты Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего и онкологического центра Мурса изучили образцы нормальных и раковых тканей. Им удалось выяснить, что люди, которые все еще имеют SIGLEC12 и производят соответствующие белки, более чем в два раза подвергаются риску развития рака на поздней стадии в течение своей жизни.
Исследователи уже разработали тест для определения дисфункционального Siglec-12, он позволит людям заранее узнать потенциальные риски развития рака.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиян предостерегли от снежной болезни.
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