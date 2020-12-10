Россиян предостерегли от снежной болезни

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лещенко рассказала, как зимой избежать снежной болезни. Об этом сообщает радио Sputnik

По ее словам, зимой глаза страдают от солнца не меньше, чем летом. На них воздействуют ультрафиолетовые лучи, которые отражаются от снега и льда, причем происходит это даже в пасмурную поогоду.

"Если очень много снега, то идет очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание — снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники. Это больше касается не коренных жителей, потому что у них глаза адаптированы к таким условиям, а тех, кто приезжает в экспедиции", — отметила офтальмолог.

Снежную болезнь может предотвратить использование солнцезащитных очков. Они помогут защитить глаза, избежать проблем со зрением и избавят от необходимости постоянно щуриться.