Россиян предостерегли от снежной болезни

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лещенко рассказала, как зимой избежать снежной болезни. Об этом сообщает радио Sputnik.
По ее словам, зимой глаза страдают от солнца не меньше, чем летом. На них воздействуют ультрафиолетовые лучи, которые отражаются от снега и льда, причем происходит это даже в пасмурную поогоду.
"Если очень много снега, то идет очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание — снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники. Это больше касается не коренных жителей, потому что у них глаза адаптированы к таким условиям, а тех, кто приезжает в экспедиции", — отметила офтальмолог.
Снежную болезнь может предотвратить использование солнцезащитных очков. Они помогут защитить глаза, избежать проблем со зрением и избавят от необходимости постоянно щуриться.
"Яркое солнце доставляет дискомфорт, приходится постоянно щуриться. Для женщин это может иметь не очень хорошие последствия. Они могут получить морщины у глаз, если будут много щуриться из-за солнца. Если же долго находиться там, где много снега и слепит солнце, то может быть и фотокератит, то есть снежная болезнь", — заключила Лещенко.
Ранее "Рамблер" сообщал о главной загадке солнца.