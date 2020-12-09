Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Выявлен случай заражения смертельно опасным грибком 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Выявлен случай заражения смертельно опасным грибком
Фото: depositphotos.com
В Бразилии зафиксировали первый случай заражения смертельно опасным грибком Candida auris. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) республики.
Грибок обнаружили у пациента медучреждения в штате Баия на северо-востоке Бразилии. Сейчас эксперты изучают, насколько он опасен для здоровья больного.
Впервые случай заражения грибком Candida auris зафиксировали в Японии в 2009 году. В результате вспышки инфекции в 25 больницах Великобритании в 2019 году умерли восемь человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Украине зафиксирована вспышка птичьего гриппа.
Видео дня. Продукты, которые опасно сочетать
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение