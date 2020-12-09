Выявлен случай заражения смертельно опасным грибком 

В Бразилии зафиксировали первый случай заражения смертельно опасным грибком Candida auris. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) республики.

Грибок обнаружили у пациента медучреждения в штате Баия на северо-востоке Бразилии. Сейчас эксперты изучают, насколько он опасен для здоровья больного.

Впервые случай заражения грибком Candida auris зафиксировали в Японии в 2009 году. В результате вспышки инфекции в 25 больницах Великобритании в 2019 году умерли восемь человек.