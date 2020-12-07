В Украине зафиксирована вспышка птичьего гриппа 

На юге Украины зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных.

Украина сообщила о вспышке заболевания 5 декабря. Птичий грипп обнаружили на частной птицеферме в селе Кандыбино Николаевской области. От серотипа вируса гриппа H5N1 умерли десять особей домашней птицы.

Прежде, 4 декабря, стало известно о вспышке птичьего гриппа в Великобритании. На птицеферме в графстве Норфолк уничтожили около 30 тысяч индеек. В ноябре также заявили о птичьем гриппе в Дании.