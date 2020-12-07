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В Индии обнаружена неизвестная опасная болезнь 

Катерина Саломе 1 час назад
В Индии обнаружена неизвестная опасная болезнь
Фото: depositphotos.com
В Индии начала распространяться неизвестная болезнь, которой заразились уже более 300 человек. Об этом сообщает издание The Hindu.
По данным врачей, в штате Андхра-Прадеш 315 индийцев поступили в больницу со схожими симптомами. Еще один человек скончался в результате заражения.
Медики отметили, что у всех пациентов наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. При этом тесты на COVID-19 у них отрицательные.
По мнению представителей местных, причиной массового заражения могло послужить загрязнения воздуха. Также это могло случится в результате употребления некачественных продуктов питания.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что назван способ распознать рак легких по смеху.
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