В Индии обнаружена неизвестная опасная болезнь 

В Индии начала распространяться неизвестная болезнь, которой заразились уже более 300 человек. Об этом сообщает издание The Hindu.

По данным врачей, в штате Андхра-Прадеш 315 индийцев поступили в больницу со схожими симптомами. Еще один человек скончался в результате заражения.

Медики отметили, что у всех пациентов наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. При этом тесты на COVID-19 у них отрицательные.

По мнению представителей местных, причиной массового заражения могло послужить загрязнения воздуха. Также это могло случится в результате употребления некачественных продуктов питания.