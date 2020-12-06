Назван способ распознать рак легких по смеху

Американское общество онкологов убеждено, что смех может помочь распознать рак легких.

По словам врачей, необходимо сконцентрироваться на своих ощущениях во время смеха, при глубоком дыхании и кашле. У больных раком может проявиться усиливающаяся боль в груди. В основном, она указывает на закупорку легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли, утверждают специалисты.

Раскрыть рак легких можно и другими способами, например, обраатить внимание на не проходящий кашель с кровяными выделениями, потерю аппетита, снижение веса, быструю утомляемость, слабость и частые рецидивы бронхита или пневмонии. А также возможно опущение или слабость одного века, уменьшение зрачка в одном глазу и прекращение потоотделения на одной стороне лица.