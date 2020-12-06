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Раскрыт способ распознать рак легких по смеху 

Даня Виттиг 2 часа назад
Назван способ распознать рак легких по смеху
Фото: depositphotos.com
Американское общество онкологов убеждено, что смех может помочь распознать рак легких.
По словам врачей, необходимо сконцентрироваться на своих ощущениях во время смеха, при глубоком дыхании и кашле. У больных раком может проявиться усиливающаяся боль в груди. В основном, она указывает на закупорку легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли, утверждают специалисты.
Раскрыть рак легких можно и другими способами, например, обраатить внимание на не проходящий кашель с кровяными выделениями, потерю аппетита, снижение веса, быструю утомляемость, слабость и частые рецидивы бронхита или пневмонии. А также возможно опущение или слабость одного века, уменьшение зрачка в одном глазу и прекращение потоотделения на одной стороне лица.
Ранее "Рамблер" сообщал о продуктах, которые влияют на развитие рака.
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