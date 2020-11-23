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Онколог раскрыл список продуктов, вызывающих рак 

Мира Маркина 53 минуты назад
Онколог раскрыл список продуктов, вызывающих рак
Фото: depositphotos.com
Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" назвал продукты, провоцирующие рак.
По словам эксперта, риск возникновения заболевания повышает пища, загрязненная минеральными удобрениями или канцерогенными веществами. Такая еда негативно влияет на желудочно-кишечный тракт.
Медик также рекомендовал исключить из рациона алкоголь, поскольку его употребление может увеличить риск развития некоторых видов рака.
Одной из главных проблем, по мнению онколога, является способ приготовления пищи. Врач посоветовал не злоупотреблять жаркой овощей и мяса на подсолнечном масле, и уж тем более не использовать масло повторно, — в таком случае в нем начинают накапливаться канцерогенные вещества.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в Минздраве перечислили ранние симптомы рака.
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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