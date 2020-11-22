В Минздраве перечислили ранние симптомы рака 

Андрей Каприн , главный онколог Минздрава РФ , перечислил ранние признаки рака. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Врач призвал обратить внимание на повышенную температуру, кровяные выделения и боль в теле. Особенно в том случае, если нет других симптомов простуды, кроме высокой температуры.

«Головокружение и головные боли, потеря сознания, это говорит о запущенном заболевании. Любой болевой синдром в нашем теле тоже имеет значение», — подчеркнул медик.

Также Андрей Каприн порекомендовал регулярно проверяться на онкологические заболевания. Ведь некоторые из них, например, рак легких, проявляются только на поздней стадии.