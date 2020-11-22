В Минздраве перечислили ранние симптомы рака 

Андрей Каприн, главный онколог Минздрава РФ, перечислил ранние признаки рака. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Врач призвал обратить внимание на повышенную температуру, кровяные выделения и боль в теле. Особенно в том случае, если нет других симптомов простуды, кроме высокой температуры.
«Головокружение и головные боли, потеря сознания, это говорит о запущенном заболевании. Любой болевой синдром в нашем теле тоже имеет значение», — подчеркнул медик.
Также Андрей Каприн порекомендовал регулярно проверяться на онкологические заболевания. Ведь некоторые из них, например, рак легких, проявляются только на поздней стадии.
Напомним, что ранее врач рассказал о том, что пациентов с раком защитит от коронавируса специальный режим. Он также посоветовал родственникам онкобольных после каждого выхода выбрасывать использованную маску и перчатки, а дома надевать чистые защитные средства.
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