Мясников назвал болезни, которые вызывают кошмары

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о том, что ночные кошмары могут быть симптомами опухоли головного мозга и стенокардии.

Мясников привел в пример пациента, которому снилось, что его хоронят заживо. Проснувшись, мужчина ощущал сильную боль в груди. Позже ЭКГ показала запущенную форму стенокардии. Упущенное время могло обернуться тяжелыми последствиями для здоровья.