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Стопкоронавирус.рф

Мясников назвал болезни, которые вызывают ночные кошмары 

Полина Алферова 2 часа назад
Мясников назвал болезни, которые вызывают кошмары
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о том, что ночные кошмары могут быть симптомами опухоли головного мозга и стенокардии.
Мясников привел в пример пациента, которому снилось, что его хоронят заживо. Проснувшись, мужчина ощущал сильную боль в груди. Позже ЭКГ показала запущенную форму стенокардии. Упущенное время могло обернуться тяжелыми последствиями для здоровья.
Кроме того, по словам врача, пугающие сновидения могут быть признаками болезни печени, иммунных и эндокринных заболеваний. Они также указывают на депрессию и посттравматический синдром.
Ранее «Рамблер» писал, что ученые проверили напиток, спасающий от коронавируса.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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