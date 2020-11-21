Ученые проверили напиток, спасающий от коронавируса

Выяснилось, что активность коронавируса COVID-19 взначительной мере подавляет травяной чай. Такой вывод сделали немецкие исследователи.

Основу лечебного напитка составляет шалфей и перилла. Так, ученые подвергали зараженные коронавирусной инфекцией клетки воздействию трав.

Вода с периллой и шалфеем доводилась до кипения, а затем отвар настаивался в течение двух часов при температуре 60°C.

За это время напиток максимально обеспечивался растительными компонентами. После нескольких исследований ученые обнаружили мощный противовирусный эффект у всех напитков, содержащих эти травы.

Так, немецкие вирусологи выяснили, что получасовая обработка подобным травяным настоем уже дает положительные результаты. Итоги исследования пока не прокомментировали другие ученые.