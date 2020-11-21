Ученые проверили напиток, спасающий от коронавируса

Выяснилось, что активность коронавируса COVID-19 взначительной мере подавляет травяной чай. Такой вывод сделали немецкие исследователи.
Основу лечебного напитка составляет шалфей и перилла. Так, ученые подвергали зараженные коронавирусной инфекцией клетки воздействию трав.
Вода с периллой и шалфеем доводилась до кипения, а затем отвар настаивался в течение двух часов при температуре 60°C.
За это время напиток максимально обеспечивался растительными компонентами. После нескольких исследований ученые обнаружили мощный противовирусный эффект у всех напитков, содержащих эти травы.
Так, немецкие вирусологи выяснили, что получасовая обработка подобным травяным настоем уже дает положительные результаты. Итоги исследования пока не прокомментировали другие ученые.
Ранее "Рамблер" сообщал, как вирусологи предсказывают окончание пандемии.