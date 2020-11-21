Вирусолог предсказал окончание пандемии 

Профессор уверен, что к весне эпидемиологическая обстановка стабилизируется и "станет легче". Он отметил, что на коронавирус повлияют несколько факторов: коллективный иммунитет и вакцина. При этом, свойства вируса будут другими — он ослабеет.

«К тому же, по моим ощущениям, скажутся общая психологическая усталость от этой проблемы и усталость СМИ, которым надоест это тиражировать», — добавил он.