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Вирусолог предсказал окончание пандемии 

Елизавета Назарова 1 час назад
Вирусолог предсказал окончание пандемии
Фото: depositphotos.com
Вирусолог и профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский рассказал, когда закончится пандемия коронавируса. Об этом он сообщил "Ленте.ру".
Профессор уверен, что к весне эпидемиологическая обстановка стабилизируется и "станет легче". Он отметил, что на коронавирус повлияют несколько факторов: коллективный иммунитет и вакцина. При этом, свойства вируса будут другими — он ослабеет.

«К тому же, по моим ощущениям, скажутся общая психологическая усталость от этой проблемы и усталость СМИ, которым надоест это тиражировать», — добавил он.

Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи раскрыли четыре главных свойства коронавируса.
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Коронавирус , Алексей Аграновский , МГУ , Lenta.ru
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