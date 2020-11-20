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Врачи назвали четыре ранних симптома коронавируса

Даня Виттиг
32 минуты назад
Британские и канадские врачи определили, какие симптомы говорят о ранней стадии коронавируса. Об этом пишет Express.
Каждый пятый заразившийся коронавирусом сообщал о проблемах с желудком, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и боль.
«Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19» — приводятся слова ученого, врача из Университета Альберты Митч Уилсон.
Еще одним ранним проявлением может стать конъюнктивит. Проблемы со слизистыми оболочками глаз появляются в 3% случаев.
Третий симптом — спутанность сознания. Она может длиться до нескольких месяцев после выздоровления. Подчеркивается, что мозг повреждается на разных уровнях вне зависимости от тяжести заболевания.
Четвертый признак — утомляемость. На нее жалуется каждый второй заразившийся коронавирусом.
Коронавирус,Видео,
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