Британские и канадские врачи определили, какие симптомы говорят о ранней стадии коронавируса. Об этом пишет Express.

Каждый пятый заразившийся коронавирусом сообщал о проблемах с желудком, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и боль.

«Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19» — приводятся слова ученого, врача из Университета Альберты Митч Уилсон.

Еще одним ранним проявлением может стать конъюнктивит. Проблемы со слизистыми оболочками глаз появляются в 3% случаев.

Третий симптом — спутанность сознания. Она может длиться до нескольких месяцев после выздоровления. Подчеркивается, что мозг повреждается на разных уровнях вне зависимости от тяжести заболевания.