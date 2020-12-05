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Доктор Мясников сообщил о важности общего анализа крови 

Полина Алферова 3 часа назад
Мясников сообщил о важности общего анализа крови
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил о необходимости делать общий анализ крови, который поможет вовремя обнаружить опасные заболевания.
Например, уровень гемоглобина у мужчин может указать на проблемы ЖКТ. У женщин на уровень гемоглобина влияет менструация. А пониженный уровень эритроцитов свидетельствует о дефиците витамина B12, который наблюдается при болезнях щитовидной железы. Тогда как повышенная концентрация лейкоцитов указывает на воспалительный процесс.
Напомним, что ранее Мясников призвал россиян не чистить уши острыми предметами, чтобы не проткнуть барабанную перепонку.
Ранее «Рамблер» писал, что врачи назвали способ распознать рак по смеху.
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