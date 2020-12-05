Врачи назвали способ распознать рак по смеху 

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Американские онкологи считают, что рак легких можно вычислить по смеху. Об этом сообщает Daily Express.

Дело в том, что одним из главных признаков рака легких является интенсивная боль в груди во время смеха, глубокого вдоха или кашля. Такая боль, по словам специалистов, говорит о закупорке легких, скоплении жидкости, увеличившихся лимфатических узлах и опухолях.

Кроме того, на рак легких указывают такие симптомы как кашель с кровяными выделениями, отсутствие аппетита, постоянная усталость, слабость, рецидивы пневмонии.

Кстати, опухоль Панкоста в верхней части легкого вызывает опущение века, уменьшение зрачка и отсутствие потоотделения на одной стороне лица.

Онкологические проблемы других органов проявляются в неврологических симптомах — головной боли, судорогах, онемении конечностей, желтом оттенке кожи и глаз.