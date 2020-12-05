Названы причины для отказа в вакцинации от COVID-19 

Главный врач городской поликлиники №2 в Москве Наталья Шиндряева объяснила в беседе с РИА Новости, кому не разрешат сделать прививку от коронавируса.

Эксперт подчеркнула, что прежде, чем поставить вакцину, врач обязательно должен осмотреть пациента и выяснить, нет ли у него каких-либо заболеваний.

Если у него (пациента — прим. ред.) окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания, мы его не допустим,

— сказала эксперт.

Также будет отказано в вакцинации людям, которые недавно прививались от каких-либо других инфекций. Шиндряева отметила, что им стоит записаться на прививку от коронавируса не ранее 2-4 недель после предыдущей вакцинации от других заболеваний.

Абсолютным отводом от прививки против коронавируса эксперт назвала онкологию.

Когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим,

— подчеркнула Шиндряева.

Также в вакцинации от коронавирусной инфекции откажут гражданам моложе 18 и старше 60 лет.

Если будут расширенные показания и будет изменен возрастной промежуток, и это будут более младшие или старшие лица — мы будем только рады принять всей семьей,

— отметила эксперт.