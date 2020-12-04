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Стопкоронавирус.рф

Россиян попросили не пить 42 дня перед вакцинацией 

Мария Грибова 1 час назад
Россиян попросили не пить 42 дня перед вакцинацией
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Татьяна Голикова дала рекомендации тем, кто планирует привиться от коронавируса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Голикова попросила россиян не употреблять алкоголь 42 дня, поскольку именно столько занимает процесс формирования иммунитета. Также вице-премьера рекомендует воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Она отметила, что важно в течение 42 дней не заразиться.
Сообщается, что на первом этапе возможность поставить прививки будет предоставлена группам риска — учителям, медикам, социальным работникам, правоохранителям. Точный перечень приоритетных категорий утвердит Минздрав.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы опасные периоды для употребления алкоголя.
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Коронавирус , Татьяна Голикова , Минздрав РФ
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