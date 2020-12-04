Россиян попросили не пить 42 дня перед вакцинацией 

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Вице-премьер Татьяна Голикова дала рекомендации тем, кто планирует привиться от коронавируса. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Голикова попросила россиян не употреблять алкоголь 42 дня, поскольку именно столько занимает процесс формирования иммунитета. Также вице-премьера рекомендует воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Она отметила, что важно в течение 42 дней не заразиться.