Названы опасные периоды для употребления алкоголя 

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Эксперты назвали три отрезка жизни, когда организм сильнее подвержен негативному воздействию алкоголя. Результаты исследования ученых из Австралии и Великобритании опубликованы в журнале BMJ.

Исследователям удалось выяснить, что опаснее всего употребление спиртного во время трех периодов: до рождения, в подростковом возрасте и старости.

Употребление алкоголя во время беременности может вызвать у плода расстройства фетального алкогольного спектра. Это приводит к снижению объема мозга и нарушению когнитивных способностей.

Употребление алкоголя в 15-19 лет также вызывает ухудшение когнитивных функций. Оно связано с уменьшением объема мозга, ухудшением развития белого вещества.

А для людей старше 65 лет расстройства, связанные с употреблением алкоголя, становятся сильным фактором развития деменции.

Также ученые отметили, что необходимо разработать меры, направленные на сокращение употребления в любом возрасте.