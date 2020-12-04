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Россиянин заразился коронавирусом и перестал пьянеть 

Даня Виттиг 2 часа назад
Россиянин заразился коронавирусом и перестал пьянеть
Фото: depositphotos.com
Россиянин заразился коронавирусом, потерял обоняние и перестал пьянеть. Своей историей мужчина поделился на портале Pikabu.
Больной решил проверить, будет ли он чувствовать вкус разных продуктов и напитков, а также запах бытовой химии.

«Чеснок — горький и чутка жжет. Вкуса чеснока нет. Аромата нет. Мандарин — просто сладкий. Лимон — чутка кислый и жжет. Сыр — как резина соленая. Спирт! Чистый. Идет, как вода. Вкуса нет. Чутка обжигает горло. Я при нормальной жизни водку пить не могу. Как и другие крепкие напитки. А тут. Но! Не пьянеешь. Я не смог. Вообще. Выпил треть стакана спирта и ничего», — написал пользователь mg.4.

Эксперимент пошел дальше и мужчина понюхал уксус, хлорку, белизну и бензин, но ничего не почувствовал.

«И тут меня осенило плохой мыслью. Даже с холодком по коже. Я открыл конфорку на малый ход (газ с баллонов) — нет запаха одоранта!»

Мужчина призвал всех, кто не имеет обоняния, быть бдительными, поскольку «есть шанс выпить что-то не то» или не почувствовать опасное вещество.

«Честно сказать, я немного поднапрягся. Это очевидные мысли, но я о них не слышал ни от кого. Газ у нас везде. И больные теперь тоже. А датчики утечки — нет», — заключил автор.

Ранее "Рамблер" сообщал о веществе, которое не дает COVID-19 проникнуть внутрь.
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