Россиянин заразился коронавирусом и перестал пьянеть 

Россиянин заразился коронавирусом, потерял обоняние и перестал пьянеть. Своей историей мужчина поделился на портале Pikabu.

Больной решил проверить, будет ли он чувствовать вкус разных продуктов и напитков, а также запах бытовой химии.

«Чеснок — горький и чутка жжет. Вкуса чеснока нет. Аромата нет. Мандарин — просто сладкий. Лимон — чутка кислый и жжет. Сыр — как резина соленая. Спирт! Чистый. Идет, как вода. Вкуса нет. Чутка обжигает горло. Я при нормальной жизни водку пить не могу. Как и другие крепкие напитки. А тут. Но! Не пьянеешь. Я не смог. Вообще. Выпил треть стакана спирта и ничего», — написал пользователь mg.4.

Эксперимент пошел дальше и мужчина понюхал уксус, хлорку, белизну и бензин, но ничего не почувствовал.

«И тут меня осенило плохой мыслью. Даже с холодком по коже. Я открыл конфорку на малый ход (газ с баллонов) — нет запаха одоранта!»

Мужчина призвал всех, кто не имеет обоняния, быть бдительными, поскольку «есть шанс выпить что-то не то» или не почувствовать опасное вещество.