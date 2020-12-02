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Названы необычные признаки инфаркта 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Названы необычные признаки инфаркта
Фото: depositphotos.com
Врачи из Великобритании предупредили, что о сердечном приступе могут говорить не только резкие боли в области грудной клетки. По словам медиков, признаков инфаркта гораздо больше. Об этом сообщает издание Express.
Среди симптомов, которые могут указывать на инфаркт, — головокружение, отдающая в руку боль, затрудненное дыхание, тошнота и повышенное потоотделение. Кроме того, о сердечном приступе может сигнализировать тревожность и даже кашель.

"В некоторых случаях боли в груди может вообще не быть, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом", — заявили в Национальной службе здравоохранения Британии.

Причиной сердечного приступа является недостаточное количество крови, поступающей в сердце.
Ранее "Рамблер" сообщал, что найдено останавливающее старение лекарство.
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