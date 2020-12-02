Найдено останавливающее старение лекарство 

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что экспериментальный препарат ISRIB может остановить старение мозга. Эксперименты провели на мышах. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

Как выяснили специалисты, препарат восстанавливает функции клеток, которые были подвержены интегрированной стрессовой реакции (ISR). Она запускается из-за определенных внешних условий. Это мешает клетке выполнять свои функции.

Кроме того, ISR приводит к снижению когнитивных функций: с возрастом в организме накапливаются стрессовые факторы, в том числе воспалительные молекулы.

Экспериментальное лекарство способно перезапустить активность клеток. По словам ученых, препарат улучшает прохождение импульсов по нейронам, их восприимчивость к стимуляции, а также способность формировать устойчивые связи друг с другом.

Эффект от ISRIB сохранялся у мышей в течение, как минимум, трех недель. Эксперименты показали, что старые животные искали выход из лабиринта так же, как и молодые.