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Найдено останавливающее старение лекарство 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что экспериментальный препарат ISRIB может остановить старение мозга. Эксперименты провели на мышах. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.
Как выяснили специалисты, препарат восстанавливает функции клеток, которые были подвержены интегрированной стрессовой реакции (ISR). Она запускается из-за определенных внешних условий. Это мешает клетке выполнять свои функции.
Кроме того, ISR приводит к снижению когнитивных функций: с возрастом в организме накапливаются стрессовые факторы, в том числе воспалительные молекулы.
Экспериментальное лекарство способно перезапустить активность клеток. По словам ученых, препарат улучшает прохождение импульсов по нейронам, их восприимчивость к стимуляции, а также способность формировать устойчивые связи друг с другом.
Эффект от ISRIB сохранялся у мышей в течение, как минимум, трех недель. Эксперименты показали, что старые животные искали выход из лабиринта так же, как и молодые.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыт секрет непобедимости онкологии.
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