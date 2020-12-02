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Названа специя, снижающая риск диабета 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Названа специя, снижающая риск диабета
Фото: depositphotos.com
Ученые рассказали, какая специя снижает риск развития сахарного диабета. Об этом сообщает HealthLine.
По словам специалистов, в лечебных целях часто используется кардамон. В специи содержатся антиоксиданты, которые помогают снизить риск диабета. За счет ингибирования пищеварительных ферментов кардамон регулирует уровень глюкозы и инсулина в крови.
При регулярном употреблении приправа снижает кровяное давление. Ученые выяснили, что три грамма специи в день могут улучшить показатели уже через 12 недель.
У людей, которые принимали участие в эксперименте, из-за употребления кардамона также снизился уровень "плохого" холестерина и триглицеридов. Кроме того, специя помогает защитить печень от повреждений. Например, при приеме антибиотиков.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, как костный мозг связан с диабетом.
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