Названа специя, снижающая риск диабета 

Ученые рассказали, какая специя снижает риск развития сахарного диабета. Об этом сообщает HealthLine.

По словам специалистов, в лечебных целях часто используется кардамон. В специи содержатся антиоксиданты, которые помогают снизить риск диабета. За счет ингибирования пищеварительных ферментов кардамон регулирует уровень глюкозы и инсулина в крови.

При регулярном употреблении приправа снижает кровяное давление. Ученые выяснили, что три грамма специи в день могут улучшить показатели уже через 12 недель.

У людей, которые принимали участие в эксперименте, из-за употребления кардамона также снизился уровень "плохого" холестерина и триглицеридов. Кроме того, специя помогает защитить печень от повреждений. Например, при приеме антибиотиков.