Выяснилось, как костный мозг связан с диабетом 

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Профессор Университета Бристоля Паоло Мадедду вместе с другими исследователями изучил связь между сахарным диабетом и костным мозгом. Об этом сообщает British Heart Foundation.

На данный момент специалисты изучают кровеносную систему 150 человек, которые страдают диабетом.

Заболевание приводит к повреждению кровеносных сосудов и тем самым увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В костном мозге ухудшается кровоток, что приводит к уменьшению стволовых клеток, которые он вырабатывает. Также у организма человека снижается способность к самовосстановлению.

По мнению ученых, людям с диабетом необходимо поддерживать здоровье кровеносных сосудов и нормальное функционирование костного мозга.