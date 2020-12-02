Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Стопкоронавирус.рф

Выяснилось, как костный мозг связан с диабетом 

Анна Арсеньева 8 часов назад
Выяснилось, как костный мозг связан с диабетом
Фото: depositphotos.com
Профессор Университета Бристоля Паоло Мадедду вместе с другими исследователями изучил связь между сахарным диабетом и костным мозгом. Об этом сообщает British Heart Foundation.
На данный момент специалисты изучают кровеносную систему 150 человек, которые страдают диабетом.
Заболевание приводит к повреждению кровеносных сосудов и тем самым увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В костном мозге ухудшается кровоток, что приводит к уменьшению стволовых клеток, которые он вырабатывает. Также у организма человека снижается способность к самовосстановлению.
По мнению ученых, людям с диабетом необходимо поддерживать здоровье кровеносных сосудов и нормальное функционирование костного мозга.
Ранее "Рамблер" сообщал, что найдено останавливающее старение лекарство.
Видео дня. Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение