Студентка помыла голову и потеряла слух навсегда 

Студентка помыла голову новым шампунем и навсегда оглохла. Об этом сообщает The Sun.

После мытья головы 21-летняя Лорин Шютте несколько месяцев страдала от боли в ушах, но врачи игнорировали ее жалобы.

«На протяжении всех моих визитов врачам было все равно. Никто из них не был заинтересован в том, чтобы оказать мне помощь»,

— рассказала девушка.

В конце концов, один из медиков предположил, что причиной возникшей проблемы является неправильно подобранный шампунь.

В октябре 2019 года Шютте проснулась в агонии, после чего ее доставили в больницу. Там ей заявили, что она оглохла на левое ухо. Девушке установили слуховой аппарат, а спустя какое-то время ей стало трудно слышать правым ухом.

По сей день Шютте не знает точную причину потери слуха:

«Я потеряла слух в одночасье, а клиники просто продолжают отменять мои записи, пока я нахожусь в полном неведении».

Ее прием к врачу четыре раза переносился из-за пандемии коронавируса. Теперь девушка сможет посетить доктора только в январе 2021 года, спустя 15 месяцев после того, как она лишилась слуха.

Пациентка уже научилась читать по губам, однако сейчас этот навык не облегчает ее жизнь, ведь все носят маски.