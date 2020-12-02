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Студентка помыла голову и потеряла слух навсегда 

Мира Маркина 6 часов назад
Студентка помыла голову и потеряла слух навсегда
Фото: depositphotos.com
Студентка помыла голову новым шампунем и навсегда оглохла. Об этом сообщает The Sun.
После мытья головы 21-летняя Лорин Шютте несколько месяцев страдала от боли в ушах, но врачи игнорировали ее жалобы.

«На протяжении всех моих визитов врачам было все равно. Никто из них не был заинтересован в том, чтобы оказать мне помощь»,

— рассказала девушка.
В конце концов, один из медиков предположил, что причиной возникшей проблемы является неправильно подобранный шампунь.
В октябре 2019 года Шютте проснулась в агонии, после чего ее доставили в больницу. Там ей заявили, что она оглохла на левое ухо. Девушке установили слуховой аппарат, а спустя какое-то время ей стало трудно слышать правым ухом.
По сей день Шютте не знает точную причину потери слуха:

«Я потеряла слух в одночасье, а клиники просто продолжают отменять мои записи, пока я нахожусь в полном неведении».

Ее прием к врачу четыре раза переносился из-за пандемии коронавируса. Теперь девушка сможет посетить доктора только в январе 2021 года, спустя 15 месяцев после того, как она лишилась слуха.
Пациентка уже научилась читать по губам, однако сейчас этот навык не облегчает ее жизнь, ведь все носят маски.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что COVID-19 может вызвать потерю слуха.
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