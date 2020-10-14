Выяснилось, что COVID-19 может вызвать потерю слуха 

Команда ученых из Великобритании пришла к выводу, что коронавирус может вызвать внезапную и необратимую потерю слуха. Об этом сообщает AMNA.

Исследователи во главе с доктором Фотиней-Стефанией Кумбой из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Королевской национальной ЛОР-больницы опубликовали свои выводы в британском медицинском журнале BMJ Case Reports.

Мужчина, который страдал астмой и заболел COVID-19, был интубирован в больнице и пролечен ремдесивиром, внутривенными стероидами и другими лекарствами. Через неделю после выписки из отделения интенсивной терапии у него развилась потеря слуха на левое ухо. В свою очередь, врачи утверждают, что ни один из препаратов не мог вызвать такой побочный эффект.

Доктор Кумба предполагает, что SARS-CoV-2 проникает в клетки внутреннего уха и разрушает их или заставляет организм выделять воспалительные химические вещества, которые могут быть токсичными для внутреннего уха.