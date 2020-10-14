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Выяснилось, что COVID-19 может вызвать потерю слуха 

Анастасия Иванова 1 час назад
Выяснилось, что COVID-19 может вызвать потерю слуха
Фото: depositphotos.com
Команда ученых из Великобритании пришла к выводу, что коронавирус может вызвать внезапную и необратимую потерю слуха. Об этом сообщает AMNA.
Исследователи во главе с доктором Фотиней-Стефанией Кумбой из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Королевской национальной ЛОР-больницы опубликовали свои выводы в британском медицинском журнале BMJ Case Reports.
Мужчина, который страдал астмой и заболел COVID-19, был интубирован в больнице и пролечен ремдесивиром, внутривенными стероидами и другими лекарствами. Через неделю после выписки из отделения интенсивной терапии у него развилась потеря слуха на левое ухо. В свою очередь, врачи утверждают, что ни один из препаратов не мог вызвать такой побочный эффект.
Доктор Кумба предполагает, что SARS-CoV-2 проникает в клетки внутреннего уха и разрушает их или заставляет организм выделять воспалительные химические вещества, которые могут быть токсичными для внутреннего уха.
Профессор Манчестерского университета Кевин Манро добавил, что многие люди, которые перенесли COVID-19, уже жалуются на звон в ушах или потерю слуха.
Ранее «Рамблер» писал о том, что раскрыта смертельная угроза коронавируса для мозга.
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Коронавирус , Кевин Манро
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