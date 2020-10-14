Ученые Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета выяснили, что у каждого седьмого зараженного коронавирусом могут развиваться неврологические повреждения, представляющие угрозу для жизни. Среди симптомов отмечаются как временная дезориентация, так и инсульт.

Специалисты отслеживали состояние 606 пациентов с COVID-19, у которых диагностировали заболевания головного мозга или другие нервные расстройства. Примерно половине больных с неврологическими симптомами был 71 год, более 66% из них - мужчины.

Ученые не обнаружили случаев воспаления мозга или окружающих оболочек (энцефалит и менингит), что указывает на то, что вирус не попадает непосредственно в центральную нервную систему. При этом возникновение неврологических симптомов в разы повышает риск смерти госпитализированного пациента на 38%. Кроме того, на 28% они увеличивают вероятность длительной терапии или реабилитации сразу после выписки из больницы.