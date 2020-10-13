Назван план вакцинации россиян от коронавируса 

До 2022 года планируется привить от коронавируса 70 процентов россиян. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, как передает «Интерфакс».
По словам Гинцбурга, можно надеяться, что к концу ноября — началу декабря миллионы доз вакцины выйдут в гражданский оборот. И, по его мнению, в течение 10-12 месяцев станет возможным привить такую часть населения.
Ранее глава центра имени Гамалеи говорил о том, что погода на будущей неделе будет «чрезвычайно приятной» для распространения COVID-19.
Ранее «Рамблер» писал о том, что COVID-19 обнаружен в больницах, магазинах и транспорте.