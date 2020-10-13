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Назван план вакцинации россиян от коронавируса 

Анастасия Иванова 2 часа назад
До 2022 года планируется привить от коронавируса 70 процентов россиян. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, как передает «Интерфакс».
По словам Гинцбурга, можно надеяться, что к концу ноября — началу декабря миллионы доз вакцины выйдут в гражданский оборот. И, по его мнению, в течение 10-12 месяцев станет возможным привить такую часть населения.
Ранее глава центра имени Гамалеи говорил о том, что погода на будущей неделе будет «чрезвычайно приятной» для распространения COVID-19.
Ранее «Рамблер» писал о том, что COVID-19 обнаружен в больницах, магазинах и транспорте.
Коронавирус , Видео
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